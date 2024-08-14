Ücretsiz RPG oyunu AFK Journey, Asya'yı fethediyor

AFK Journey 3D strateji kart oyunu, gerçek zamanlı dövüşü çeşitli oyun tarzıyla harmanlarken, tablo benzeri tasarımı ve masalsı tarzı oyunculara ilgi çekici bir macera sunuyor.

Çinli oyun medya kuruluşu Nadianshi'ye göre, yeni oyun denizaşırı pazarlarda da hızla büyüdü: Güney Kore, Hong Kong ve Makao'da mobil oyun satış listelerinde zirveye yerleşti ve Japonya'da en çok satan 15 mobil oyun arasına girdi .

Pazar istihbarat platformu SensorTower'a göre , öncülü AFK Arena, Nisan 2019'daki lansmanından bu yana 1 milyar doların üzerinde yurtdışı geliri elde etti. Lilith Games, AFK Journey'nin yurtdışı sürümünü 27 Mart'ta yayınladı ve Çin'in mobil oyun yurtdışı geliri tablosunda 10. sıraya yerleşti ve Nisan ayında Çin'in mobil oyun yurtdışı büyüme tablosunda liderliği ele geçirdi.