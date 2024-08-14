Ücretsiz RPG oyunu AFK Journey, Asya'yı fethediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ücretsiz RPG oyunu AFK Journey, Asya'yı fethediyor

Lilith Games tarafından yayınlanan ücretsiz oynanabilen RPG oyunu AFK Journey, geçtiğimiz Perşembe günü piyasaya sürülmesinden sonra büyük bir ilgi gördü Çin'in iOS ücretsiz oyun indirme listelerinde zirveye ulaştı.

AFK Journey 3D strateji kart oyunu, gerçek zamanlı dövüşü çeşitli oyun tarzıyla harmanlarken, tablo benzeri tasarımı ve masalsı tarzı oyunculara ilgi çekici bir macera sunuyor.

Çinli oyun medya kuruluşu Nadianshi'ye göre, yeni oyun denizaşırı pazarlarda da hızla büyüdü: Güney Kore, Hong Kong ve Makao'da mobil oyun satış listelerinde zirveye yerleşti ve Japonya'da en çok satan 15 mobil oyun arasına girdi .

Pazar istihbarat platformu SensorTower'a göre , öncülü AFK Arena, Nisan 2019'daki lansmanından bu yana 1 milyar doların üzerinde yurtdışı geliri elde etti. Lilith Games, AFK Journey'nin yurtdışı sürümünü 27 Mart'ta yayınladı ve Çin'in mobil oyun yurtdışı geliri tablosunda 10. sıraya yerleşti ve Nisan ayında Çin'in mobil oyun yurtdışı büyüme tablosunda liderliği ele geçirdi.

afk-journey-song-of-strife-update-feature.jpg

there-are-a-few-afk-journey-guides-here-maybe-someone-will-v0-wfquucldoywk0huvcvf8qh-onmkldjkuo2vihqj-y6e.webp

1366-2000.jpegkv4.webp

Son Haberler
Yeni çıkan şarj aleti ağızları açık bıraktı. 4 dakikada yüzde 100 şarj Teknoloji
Yeni çıkan şarj aleti ağızları açık bıraktı. 4 dakikada yüzde 100 şarj
Dilencilik yapan şahsın üzerinden 2 bin 675 TL çıktı Yerel Haberler
Dilencilik yapan şahsın üzerinden 2 bin 675 TL çıktı
Dünyanın en büyük bakır madeninde grev başladı Dünya
Dünyanın en büyük bakır madeninde grev başladı
Tunç Soyer adaylıkla ilgili kararını açıkladı Gündem
Tunç Soyer adaylıkla ilgili kararını açıkladı
Bloomfield Mali'nin notunu sabit tuttu Ekonomi
Bloomfield Mali'nin notunu sabit tuttu
Ünlü oyuncudan Paris pozları Magazin
Ünlü oyuncudan Paris pozları
Uyuşturucu baronuna Türkiye’de çifte oturum izni verildi. Sahte kimliğiyle de almış Gündem
Uyuşturucu baronuna Türkiye’de çifte oturum izni verildi. Sahte kimliğiyle de almış