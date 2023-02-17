Korkunca neden uçuk çıkar?

Korku, beynin alarm reaksiyonunu tetikleyen bir duygusal tepki.

Korktuğumuz zaman beynimiz "fight or flight" (kaç ya da mücadele) tepkisini açığa çıkarıyor ve bedenimizde fizyolojik değişikliklere neden oluyor.

Bu değişiklikler arasında adrenal glandların daha fazla adrenalin ve noradrenalin hormonu salgılaması bulunuyor.

Bu hormonlar beyinde ve vücutta çok sayıda fizyolojik değişikliğe neden olabilir, bunlar arasında cildin hızla kızarması, uçuk çıkması ve cildin daha fazla terlemesi de bulunabilir.