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Korkunca neden uçuk çıkar?

İnsanoğlunun bedeni gerçekten karmaşık. Sözgelimi korkulduğunda vücutta bazı değişiklikler oluyor. Onlardan biri de dudakta uçuk çıkması. Peku bu nasıl ve neden oluyor? İşte yanıtı...

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 08:53
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Uçuk neden çıkar

Korkunca neden uçuk çıkar?
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Korku, beynin alarm reaksiyonunu tetikleyen bir duygusal tepki.
Korktuğumuz zaman beynimiz "fight or flight" (kaç ya da mücadele) tepkisini açığa çıkarıyor ve bedenimizde fizyolojik değişikliklere neden oluyor.

Bu değişiklikler arasında adrenal glandların daha fazla adrenalin ve noradrenalin hormonu salgılaması bulunuyor.

Bu hormonlar beyinde ve vücutta çok sayıda fizyolojik değişikliğe neden olabilir, bunlar arasında cildin hızla kızarması, uçuk çıkması ve cildin daha fazla terlemesi de bulunabilir.

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