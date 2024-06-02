Üçüncü defada kredi kartınız tamamen kapatılacak. Milyonlarca kişi diken üzerinde

Düzenleme: Kaynak: AA
Üçüncü defada kredi kartınız tamamen kapatılacak. Milyonlarca kişi diken üzerinde

Kredi kartı kullananlar 3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapanların kartının kapatılacağı haberleri üzerine büyük panik yaşadı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuyla ilgili açıklama yaptı. DDM, açıklamasında 'kredi kartına 3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak bilgisinin doğru olmadığını, bir yıl içinde üç kez asgari tutarın ödenmesi hainde kartın kapatılabileceğini duyurdu.

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Geçim sıkıntısı çeken binlerce kişi kredi kartı taksitlerini ödemekte zorlanırken 3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahiplerinin kartının kullanıma kapatılacağı haberleri vatandaşları tedirgin etti. Yanlış bilgilendirme üzerine DMM bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

BÖYLE BİR DÜZENLEME YOK

Açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), üst üste 3 ay asgari ödeme yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışmasının veya düzenlemesinin bulunmadığı söylendi.

KREDİ KARTI KULLANIMA HANGİ HALDE KAPATILIYOR?

DDM açıklamasında üç kez üst üstü asgari tutarın ödenmesi halinde değil , bir yıl içinde üç kez asgari tutarın ödenmesi halinde kredi kartının kullanımının hem nakit kullanımına hem de alışveriş kullanımına kapatılması yönünde bir uygulama olduğu hatırlattı.

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