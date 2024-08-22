Üçüncü denemesinde başarılı oldu eşi davul zurnayla karşıladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üçüncü denemesinde başarılı oldu eşi davul zurnayla karşıladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Cuma Kılınç, eşinin direksiyon sınavını 3'üncü denemesinde başarıyla geçmesinin ardından bir sürpriz hazırladı.

Gaziantep'te direksiyon sınavını geçen kadın, eşi tarafından davul zurna ile karşılandı. Cuma Kılınç, eşinin bu başarısını kutlamak istedi.

Kılınç, eşini davul zurna ekibiyle karşılayarak unutulmaz bir an yaşatırken, eşi davul zurna eşliğinde karşılanmasını şaşkınlıkla izledi. Kılınç, eşinin bu başarıyı elde etmek için çok çabaladığını ve onun azmini takdir ettiğini ifade etti.

"EHLİYETİ ALIRSAN SENİ DAVUL ZURNA İLE KARŞILAYACAĞIM DEMİŞTİM"

Eşinin direksiyon sınavını tek seferde geçse de davul zurna çaldıracağını belirten Kılıç, “Benim amacım eşimi mutlu etmekti. Videonun bu kadar izleneceğini düşünmedim. Eşime ehliyeti alırsan seni davul zurna ile karşılayacağım demiştim. Tek seferde almış olsaydı da bu kutlamayı yapacaktım. 3'üncü girişinde direksiyon sınavını kazandı. Eşime sürpriz yapmak istedim. Çünkü eşim her şeye değer. Trafik polislerinin eşimi durdurup ‘ehliyetin var mı' diye soracaklarını düşünmüyorum. Çünkü tüm Türkiye eşimi tanıdı. Eşim davul zurnayı görünce çok şaşırdı. Eşim sürprizi çok beğendi” diye konuştu.

"BİR SONRAKİ SÜRPRİZİM ONA ARABA OLACAK"

Bir sonraki sürprizini anlatan Kılıç, “Eşim onu davul zurna ile karşılayacağıma inanmamıştı. Direksiyon hocasına da söyledim. Hocam kazanınca bana bilgi verin sizi karşılayacağım dedim. Burada davul zurnayı görünce çok şaşırdı herkes. Davul zurna çalınca geçen sürücüler bile durup bizi izledi. Eşim sınavdan önce araç kullanıyordu. Benim yanımda gayet güzel kullanıyordu. Parkurlara gidip onu bekledim. Parkurları başarıyla geçti. Tahmin ettim kazandığını. Davul zurna ekibini eşim arabayı sürerek gelirse davulu çalmaya başlayın demiştim. O şekilde kazandığını anladım. Bir sonraki sürprizim ona araba olacak” dedi.

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