Üçüncü rehine takası! Hamas, üç İsrailli rehineyi daha serbest bıraktı

Cabalya’da serbest bırakılan İsrailli asker Agam Berger, İsrail’in saldırıları sonucu enkaza dönen yıkıntıların arasından yürütüldü; Arbel Yehoud ve Gadi Moses ise Han Yunus’ta, İsrail’in saldırıları sonucu öldürülen Yahya Sinvar’ın evinin önünde serbest bırakıldı. Berger, Hamas üyeleri tarafından hazırlanmış podyuma çıkarak alanda bulunan kalabalığa el salladı ve daha sonra Kızıl Haç'a teslim edildi.

İsrail Savunma Güçleri (IDF), serbest bırakılan Berger'in İsrail sınırını geçtiğini açıkladı. Berger, daha sonra İsrail özel kuvvetleri tarafından Gazze Şeridi'nden çıkarıldı. Berger, ilk kontrollerinin yapılması için getirildiği tesiste, bir yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ailesiyle görüştü.

İsrail, geçtiğimiz aylarda Cabalya mülteci kampına yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirmişti. İsrail’in şiddetli saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş ve şehir büyük bir yıkıma uğramıştı.

DİĞER İKİ REHİNE SİNVAR’IN EVİNİN ÖNÜNDE SERBEST BIRAKILDI

Hamas’ın bugün yayınladığı görüntülere göre, Hamas'ın silahlı kolu El Kassam Tugayları, üçüncü rehine-mahkum takası öncesinde öldürülen eski liderleri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan evinin çevresinde konuşlandı. Sinvar'ın evinin önünde rehinelerin serbest bırakılması için hazırlık yapıldı ve evin önüne büyük bir kalabalık toplandı.

Diğer iki rehine 28 yaşındaki Arbel Yehoud, ve 80 yaşındaki Gadi Moses, Sinvar’ın evinin önünden serbest bırakıldı. Rehineleri Kızıl Haç teslim aldı. Rehineler, daha sonra IDF’ye teslim edilerek, sağlık kontrolü ve aileleriyle görüşmeleri için İsrail'e götürüldü.

Hamas’ın İsmail Haniye'den sonraki Siyasi Büro Lideri Yahya Sinvar da İsrail’in 16 Ekim’de Gazze’nin Tel el-Sultan mülteci kampına düzenlediği bir saldırıda öldürülmüştü.

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında, bugün bırakılan rehineler de dahil olmak üzere toplamda 10 İsrailli rehine Hamas tarafından serbest bırakıldı. İsrail, bugün 30'u çocuk olmak üzere toplam 110 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. İsrail, bugüne kadar 290 Filistinli mahkumu salıverdi.