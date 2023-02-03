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Elon Musk'tan üçüncü taraf uygulamalara kötü haber. Herkes erişemeyecek

Twitter’da bir süre önce API erişim kesilen uygulamalar için Elon Musk'tan yeni bir adam geldi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:02
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Üçüncü taraf Twitter uygulamalarına erişim ücretli olacak

Elon Musk'tan üçüncü taraf uygulamalara kötü haber. Herkes erişemeyecek
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda Twitterrific gibi üçüncü taraf uygulamaların Twitter API’lerine erişim bir anda kesilmiş ve bu kararın şirket tarafından bilinçli bir şekilde alındığı ortaya çıkmıştı. Sebebi de belli oldu.

ÜCRETLİ OLACAK

Yeni sözleşmeler gereğince 9 Şubat tarihinden itibaren Twitter API’lerine ücretsiz erişim tamamen kaldırılıyor. API’lere erişmek isteyen firmalar ve geliştiriciler aylık olarak belirli bir ücret ödemek zorunda. Twitter muhtemelen erişim sayısına göre değişen seçenekler sunacak zira standart bir abonelik seçeneğinin yakın zamanda tanıtılacağı belirtilmiş. Yani standart veya premium şeklinde seçenekler olacak.

Bu durum Twitter uygulamalarını kullananları olumsuz etkileyecek zira hizmetin devam etmesi için ücret ödemek zorunda kalacaklar. Yoğun kullanıcısı olan ve daha sık API erişimi isteyen uygulamalar muhtemelen premium ücretlendirmeye tabi olacak.

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