Uçuş sırasında yaşanan kulak ağrısına dikkat. Bazı hastalıkların işareti olabilir

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, “uçuşlarda yaşanan kulak ağrısı, altta farklı sorunların işareti olabilir. Bu sorunlar ciddiyetine göre ameliyata varabilen tedaviler gerektirebilir. Bu nedenle uçuşlardaki kulak ağrısının ciddiye alınması gerekir” sözleriyle işaret etti.

Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, “Uçuşlarda yaşanan geçici kulak tıkanıklığının büyük bir önemi yok. Ancak tıkanıklık uzun sürüyor ve kulakta ağrı ortaya çıkıyorsa bu önemli burun ya da geniz hastalıklarının işareti olabilir” ifadelerini kullandı.

Uçuş sırasında yaşanılabilen kulak ağrılarının genellikle ciddiye alınmadığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, bu ağrıların çeşitli burun hastalıklarına işaret edebileceğini dile getirdi.

“KULAK ZARINDA ÇÖKME, İÇ KULAK HASARI HATTA GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN İŞİTME KAYBINA BİLE NEDEN OLABİLİR”

Yaşanan ağrıların burunda iltihabi bir hastalık, yapısal bozukluk bazen de tümör belirtisi olabileceğini belirten Doç. Dr. Şahin, “Eğer hastalık süreci uzarsa bu problem, kulak zarında çökme, iç kulak hasarı hatta geri dönüşü olmayan işitme kaybına bile neden olabilir. Bu yüzden uçuşlarda sık sık kulak ağrısı ve kulak tıkanıklığı yaşıyorsanız acilen kulak burun boğaz uzmanına başvurun” ifadeleriyle uyardı.

Doç. Dr. Şahin bu sorunun nedenine ilişkin sözlerinin şu ifadelerle anlattı:

“Genizle kulak arasında uzanan ‘östaki tüpü’ kulağı havalandırır ve atmosferik basınç değiştiği sırada kulak basıncını dengeler. Yaşanan kulak ağrısı problemlerinin nedeni de tam olarak bu tüpün iyi çalışmamasına dayanıyor. Bu sebeple burunda iltihabi bir hastalık, yapısal bozukluk, geniz eti büyümesi, alerjik problem, tümör buna neden olabiliyor. Kulağında sık sık veya kalıcı tıkanma yaşayan, özellikle uçuşlarda kulak ağrısı yaşayan kişilerin kulak burun boğaz uzmanına muayene olmalarında yarar var.”

“SORUNUN KRONİKLEŞTİĞİ ANLAMINA GELEBİLİR”

Doç. Dr. Şahin, “Nezle ya da grip olan kişilerin burnu tıkalıyken uçuş sırasında kulak ağrısı yaşaması normaldir. Bununla birlikte bu kişilerin de yolculuk öncesinden tedavi olmasında fayda var. Çünkü burun tıkanıklığının çok fazla olması durumunda, uçuş sırasında yaşanan kulak ağrısıyla birlikte, kulak zarı deliği ve iç kulakta hasar meydana gelebilir. Dolayısıyla özellikle düzenli olarak uçak yolculuğu yapan ve her uçuşta kulak ağrısı yaşayan kişilerde sorunun kronikleştiği anlamına gelebilir” ifadelerini kullanarak uyardı.

“ÇOK DAHA CİDDİ GERİ DÖNÜŞSÜZ İŞİTME PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİYOR”

Yalnızca uçuşlarda değil, herhangi bir araç yolculuğundaki ağrıların da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Şahin şunları belirtti:

“Çoğunlukla uzun süredir burun tıkanıklığı olan kişiler, bir nevi burundan nefes almayı unuttukları ve mevcut durumlarına alıştıkları için yaşadıkları probleminin farkında olmuyor. Bu nedenle ‘kulak ağrısına’ dikkat etsinler. Aksi takdirde bu problem; süreç uzadıkça kulaklarında çökmelere, çok daha ciddi geri dönüşsüz işitme problemlerine yol açabiliyor”

“HEKİME BAŞVURULMASINDA FAYDA VAR”

Uçuşlarda çok sık karşılaşılan bir başka konunun da küçük çocukların yaşadıkları ağrı krizleri olduğunu hatırlatan Doç. Dr. İlhan Şahin şu sözleri kullandı:

“Genellikle normal bir durum olarak algılansa da ebeveynlerin bu konuda dikkatli olmalarında fayda var. Eğer çocuk ya da bebekler çok ağlıyor ve hiçbir şekilde susmuyorsa mutlaka ciddiye alınmalı. Yaşadığı sorun kulak ağrısı kaynaklı olabileceği için bu şekilde uçuşlarda ciddi ağlama krizleri yaşayan çocuklar için hekime başvurulmasında fayda var”

Doç. Dr. Şahin, “Tedavi gecikirse kulak zarında çökme, kulakta iltihaplanma, kulak zarı delinmesi gibi problemler ortaya çıkıyor. Uçuş sırasında bir anda ağrı ortaya çıkar, beraberinde baş dönmesi de gelirse bu çok ciddi ve acil bir soruna işarettir. Böyle bir durumla karşılaşan kişilerin de uçuş sonrası bir an evvel acil servise başvurmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

KULAK AĞRISI NEDİR?

Kulak ağrısı, kişiyi oldukça fazla rahatsız eden ve günlük hayatına devam etmesini engelleyen ağrılardandır. Çocuklarda görüldüğü gibi yetişkinlerde de gözlenebilen bu şikâyette, zonklama, yanma, batma gibi farklı ağrı çeşitleri ortaya çıkabilir. Kulağın ağrıdığı bölge ve diğer gözlenen semptomlara bağlı olarak farklı sağlık problemleri sonucunda oluşabilir.

Kulak; dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle ağrının kaynağını bulmak için, öncelikle kulağın hangi bölümünün ağrıdığını saptamak gereklidir. Kulak ağırısı denilince ilk olarak onkoloji alanındaki hastalıklar düşünülmese de bazı kemoterapi ilaçları da kulak ağrısı yapabilir.