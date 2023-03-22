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Ucuz et için saatlerce soğukta sıra bekleyen yaşlı kadın: Ben vazgeçtim çocuklarım yesin

Ete gelen zamlarından ardından ucuz et için saatler soğukta sıra bekleyen yaşlı bir kadının “Ben vazgeçtim çocuklarım yesin” sözleri yürekleri burktu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 12:03
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Ucuz et kuyruğundaki kadın: Ben vazgeçtim çocuklarım yesin

Ucuz et için saatlerce soğukta sıra bekleyen yaşlı kadın: Ben vazgeçtim çocuklarım yesin
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Derinleşen ekonomik krizde ete üst üste zamlar yağdı. Dar gelirli vatandaş etin tadını bile unuttu.

Erzurum Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi’nde bulunan ESK mağazasının önünde soğuk hava ve yağmura aldırmadan sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren vatandaşlar, “Hayvancılığın başkenti olan Erzurum’da et kuyruğuna gireceğimiz aklımızdan geçmezdi” diye isyan ediyor.

“SOĞUKTAN ÜŞÜYORUZ, ÇOCUKLARIM YESİN”

Kuyrukta et sırası bekleyen yaşlı bir kadın “Soğuktan üşüyoruz. Hasta olacağız. Ramazan geliyor. Ben yemekten vazgeçmişim, gözüm doymuş. Alacağımız şeyi çocuklarıma yedirmek istiyorum. Önemli olan çocuklarımız yesin. Ben yemesem de olur” dedi.

Kadının bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

ASGARİ ÜCRET CEBE GİRMEDEN ERİYOR

Asgari ücrete yapılan zam cepleri girdiği gibi erirken fırsatçılar ve zam sevdalıları şovunu yapmaya devam ediyor.

Et ve Süt Kurumu’nda kıymanın kilosu 119 TL, tavuk butun kilosu 44 TL, pastırmanın kilosu ise 355 TL’den satılıyor.

Erzurum’daki kasap ve zincir marketlerde ise kıymanın kilosu 220 TL, pastırmanın 500 TL, tavuk butun kilosu ise 65 TL.

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