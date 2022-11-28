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2023'te satışa çıkması beklenen ucuz iPhone'un fiyatı belli oldu

Apple, iPhone 14 mini yerine yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeye hazırlandığını açıklamıştı. Çinli kaynaklara göre iPhone SE 4, en fazla 3 bin 500 yuan, yani yaklaşık 490 dolar karşılığında satışa sunulacak.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:02
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Ucuz iPhone SE4'ün fiyatı belli oldu

2023'te satışa çıkması beklenen ucuz iPhone'un fiyatı belli oldu
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Apple, geçen yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermiş ve üretilen ürünün satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle bu yıl böyle bir modelin tanıtmadığı ifade edilmişti.

Apple'ın iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntıların çıktığı ifade edildi.

UCUZ İPHONE SE NASIL GÖRÜNECEK VE FİYATI NE OLACAK

Ucuza satışa çıkarılacağına dair sözü verilen iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile gelecek.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği ifade edildi. Ancak yeni iPhone SE'in yüz tanıma özelliğini desteklemeyeceği ve Face ID sistemine sahip olmayacağı ifade edildi.

Buna ek olarak yeni nesil iPhone SE, Apple'ın USB-C bağlantı noktasına sahip ilk akıllı telefonu olabilir.

IPHONE SE 4 FİYATI İLE İLGİLİ İDDİALAR

Çinli kaynaklara göre iPhone SE 4, en fazla 3 bin 500 yuan, yani yaklaşık 490 dolar karşılığında satışa sunulacak. iPhone SE 4'ün, önümüzdeki yılın bahar aylarında satışa çıkması bekleniyor.

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vatandaş
28.11.2022 15:28
bize sökmez o bizde satandart fiyat 20 bin işine gelirse :)))  
 
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