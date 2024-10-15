Ucuz sandalyeler izdihama neden oldu! Kapış kapış gitti

Kaynak: İHA
Ucuz sandalyeler izdihama neden oldu! Kapış kapış gitti

Düzce'de bir firmanın ucuz olarak getirdiği plastik sandalyeler, izdihama neden oldu.

Düzce'de bir firmanın ucuz olarak sattığı plastik sandalyeler, izdihama neden oldu. Ucuz sandalyeleri almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bir kamyon dolusu plastik sandalyeyi piyasanın çok altında fiyatla satan firmanın önünde ve sandalyelerin olduğu kamyonun arkasında uzun kuyruklar oluştu. Ucuz sandalyeleri almak isteyenler birbiri ile yarışırken alabilenler ise otomobillerinin içini hınca hınç plastik sandalyeler ile doldurdu. Mağaza önünde ve sandalyelerin arkasında uzun uzadıya kuyruklar oluştu.

Sandalye almayı başarabilen ve otomobilini dolduran bir vatandaş; "Ucuz olduğu için evime aldım. Lazım oluyor" şeklinde konuştu.

Mergiç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akçay ise; "Mahallemizin ihtiyacı vardı. Ucuz olduğu için ihtiyacımız kadar aldık. Cenazemiz oluyor, düğümüz oluyor. Mahalle sakinlerimiz kullansın. Bir çay bile 20 lira iken bu sandalyeler 100 liraya satılıyor. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

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