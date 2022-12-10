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  • Ucuz tava izdihamı. Ucuz tavayı kapmak için diğer kadının kolunu ısırdı. Ağla sevgili yurdum ağla

Ucuz tava izdihamı. Ucuz tavayı kapmak için diğer kadının kolunu ısırdı. Ağla sevgili yurdum ağla

Ankara'dan yuh artık dedirten görüntüler. Tadilat nedeniyle ürünlerden indirim yapılan mağazada izdiham yaşandı. Bir tavayı kapmaya çalışan iki kadından biri diğerinen kolunu ısırarak, o tavayı el geçirdi. İşte düşündüren görüntüler.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 16:40
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Ucuz tavayı kapmak için diğer kadının kolunu ısırdı. Ucuz tava izdihamı. Ağla sevgili yurdum ağla

Ucuz tava izdihamı. Ucuz tavayı kapmak için diğer kadının kolunu ısırdı. Ağla sevgili yurdum ağla
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Ankara’da tadilat nedeniyle tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satma kararı alan mağazada izdiham yaşandı. Sanki bedavaya veriliyordu. İki kadın bir tavaya almak için yarıştı, kadının biri diğerinin kolunu ısırarak, tavayı kaptı. O anlar kameraya yansıdı


Ankara’nın Mamak ilçesinde Taşpınar Alışveriş Merkezi’nde tadilat nedeniyle tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satılma kararı aldı. Bunu duyan vatandaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA'nın haberine göre,saat 11.00’de kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı. O anlarda birinde ise kadın görevli tavayı uzattı.

İki kadında o tavayı kapmak için yarıştı, ikı kadın da tavaya elleriyle yapıştı. Biri çekti diğeri de vermemek için var gücüyle savundu. O an kadınlardan birinin diğerinin kolunu ısırdığı görüldü. Kolu ısırılan kadın tavayı bıraktı. Bu görüntü yuh artık dedirtti.

Etiketin yarı fiyatına tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı indirim fırsatında, özellikle cep telefonları, teknolojik cihazlar ve elektronik mutfak aletleri yoğun ilgi gördü.
Taşpınar Alışveriş Merkezi Sosyal Medya Uzmanı Burcu Genç, Alışveriş Merkezi’nde tadilat olmasından dolayı ürünlerin etiket fiyatının yarısına satışa sunulduğunu ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.


İndirimi duyar duymaz mağazanın önünde sıraya giren vatandaş Seyit Yokuş, indirim fırsatını kaçırmak istemediğini belirterek, “İndirim var dediler geldik. Biz de kendimizce bir şeyler bakıyoruz. Telefon almayı düşünüyorduk o da şansımıza kalmamış. Genellikle alışveriş yapıyoruz biz buradan zaten annemin telefonuna mesaj geldi. Biz de o vesileyle geldik. Çok güzel devam etmesini isteriz” diye konuştu.
Satışın yoğun olduğu dakikaların ardından dağılan vatandaşlardan geriye talan görüntüleri kaldı.

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Halil
10.12.2022 17:33
sorsan dunya liderimiz erduvan helööö diye bağırırlar bi de  
 
METE KÜÇÜKETEM
10.12.2022 16:48
acınılacak, ziyanlık tipler... kadınlara indirim var de sonra otur izle.  
 
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