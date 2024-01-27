Ucuzluğu duyunca birbirlerini ezdiler. Bu bir Türkiye Yüzyılı manzarasıdır

Bursa’da bir mağaza açılışa özel büyük indirim yaptı. İndirimi duyanlar açılıştan saatler önce mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılış için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ancak alınan önlemler izdihamın önüne geçemedi. Açılış saatinin yaklaşması ile birlikte kadınlar adeta birbirini ezdi. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı açılışta bazı kadınların çocuklarını kaybettiği görüldü.

Açılışta yaşanan izdiham güvenlik kamerasına yansıdı.

“GENELLİKLE AÇILIŞLARIMIZ BU ŞEKİLDE GEÇER”

Açılışta oluşacak yoğun kalabalığı beklediklerini söyleyen mağaza sahibi Bekir Yetişen, “Çok yoğun bir şekilde halkımızın ilgi alakasını gördük. Vatandaşlarımızın katılımlarından memnunuz. Fiyatlarımızı düşük tutarak müşteri devamlılığını sağlamak istiyoruz. Kalabalığın bu boyutlara ulaşacağını bekliyorduk. Genellikle açılışlarımız bu şekilde geçer. Bu seferki açılışımızda güvenliği arttırarak müşterilerimizin mağdur olmasının önüne geçtik” dedi.