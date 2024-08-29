UEFA açıkladı Trabzonspor yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA açıkladı Trabzonspor yıkıldı

Avrupa futbolunun patronu UEFA'dan, Trabzonspor'a şok ceza...

Trabzonspor'a, St. Gallen ile oynanacak Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi UEFA'dan kötü haber geldi.

UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen ile İsviçre'de oynanan karşılaşmada Bordo-Mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle cezayı kesti. Buna göre Trabzonspor'a 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama artı 25 bin Euro para cezası geldi.

Bordo-Mavili kulüp 2 yıl içinde aynı olaylardan ceza alırsa 1 maç seyincisiz oynama cezası devreye girecek.

Trabzonspor ile St. Galler arasındaki ilk mücadele golsüz berabere tamamlanmıştı.

Son Haberler
Nijerya'da sel felaketi. 179 ölü
Nijerya'da sel felaketi. 179 ölü
Mesut Özil ve Devlet Bahçeli bir araya geldi. Ankara'da sürpriz buluşma
Mesut Özil ve Devlet Bahçeli bir araya geldi
Beşiktaş istedi Liverpool aldı
Beşiktaş istedi Liverpool aldı
Küçük kızın gözünden canlı kene çıkarıldı! Doktorlar bile şaştı kaldı
Küçük kızın gözünden canlı kene çıkarıldı!
Bangladeş'te sel felaketinde ölenlerin sayısı 52'ye çıktı
Bangladeş'teki selde ölenlerin sayısı artıyor