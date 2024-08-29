UEFA açıkladı Trabzonspor yıkıldı

Trabzonspor'a, St. Gallen ile oynanacak Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi UEFA'dan kötü haber geldi.

UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen ile İsviçre'de oynanan karşılaşmada Bordo-Mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle cezayı kesti. Buna göre Trabzonspor'a 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama artı 25 bin Euro para cezası geldi.

Bordo-Mavili kulüp 2 yıl içinde aynı olaylardan ceza alırsa 1 maç seyincisiz oynama cezası devreye girecek.

Trabzonspor ile St. Galler arasındaki ilk mücadele golsüz berabere tamamlanmıştı.