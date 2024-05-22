UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta. Leverkusen bozguna uğradı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta oldu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanan finalde Alman ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelen İtalyan ekibi Atalanta 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Atalanta'nın gollerini 12, 26 ve 76. dakikalarda Ademola Lookman attı.

Bu sonuçla 15. UEFA Avrupa Ligi Kupası Atalanta'nın oldu. İtalyan ekibi tarihinde ilk kez böyle bir başarıya ulaştı.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Almanya Bundesliga'yı yenilgisiz şampiyon tamamlayan, Avrupa'da da finale kadar bileği bükülmeyen Leverkusen tam 51 maç sonra sahayı mağlup terk etti.