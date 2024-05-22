UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta. Leverkusen bozguna uğradı

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta. Leverkusen bozguna uğradı

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde 51 maçtır yenilmeyen Leverkusen'i 3-0'lık skorla deviren Atalanta, şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta oldu.

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanan finalde Alman ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelen İtalyan ekibi Atalanta 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

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Atalanta'nın gollerini 12, 26 ve 76. dakikalarda Ademola Lookman attı.

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Bu sonuçla 15. UEFA Avrupa Ligi Kupası Atalanta'nın oldu. İtalyan ekibi tarihinde ilk kez böyle bir başarıya ulaştı.

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Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Almanya Bundesliga'yı yenilgisiz şampiyon tamamlayan, Avrupa'da da finale kadar bileği bükülmeyen Leverkusen tam 51 maç sonra sahayı mağlup terk etti.

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