UEFA Başkanı'nın eşi İstanbul'da sergi açtı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in farklı sanatçılarının eserlerini bir araya getirdiği resim sergisi, Tersane İstanbul Contemporary'de sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak ile UEFA İcra Kurulu üyesi olarak 8 yıl görev yapan Servet Yardımcı da katıldı.

"TÜRK GELENEKLERİ VE TARİHİ İLGİMİ ÇEKİYOR"

Daha önce serbest gazeteci, fotoğraf editörü ve tiyatro fotoğrafçısı olarak çalışan Barbara Ceferin, dört farklı sanatçının eserlerini bir araya getirdiği sergi hakkında "Galeride farkı sanatçıların eserleriyle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecek yıl da İstanbul'da yine bir sergi açmayı planlıyoruz." dedi.

Ceferin, "İstanbul'u çok seviyorum. Bir sergi açma fikrini daha önce de düşünmüştüm. Türk gelenekleri ve tarihi ilgimi çekiyor. İstanbul'a birkaç yıl önce UEFA Şampiyonlar Ligi finali için gelmiştim. İstanbul'a geldiğimde şehrin enerjisi beni etkilemişti. İstanbul Contemporary tarafından sergi için davetiye aldığımda memnuniyetle kabul ettim. Fotoğraf sanatında öne çıkan 4 sanatçının eserlerini burada sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

"BARBARA'NIN SANATA GÖSTERDİĞİ ÖNEME KATKI SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da "Barbara, sadece burada değil, uluslararası alanda sergiler açıyor. Dünyanın her yerinde sergilere katılıyorlar. Sanata gösterdiği öneme katkı sağlamak için biz de buradayız. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"CEFERİN AİLESİ İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR"

Servet Yardımcı ise "Barbara, sanat eserleri koleksiyonunu İstanbul'da bize sunuyor. UEFA'da Ceferin liderliğinde 8 yıl görev yaptım, çok yakın ilişkilerimiz oldu. Ceferin ailesinin İstanbul'u çok sevdiğini biliyorum. Barbara'nın bu etkinlik için burada olmasından dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.