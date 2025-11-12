UEFA, EURO 2028’in maç takvimi ve ev sahibi şehirlerini resmen duyurdu. Turnuvada 51 maç, İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde dokuz stadyumda oynanacak.

EURO 2028 DÖRT ÜLKEDE DÜZENLENECEK

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; EURO 2028’in ev sahipleri İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Cumhuriyeti olacak. Turnuva kapsamında 8 şehirde yer alan 9 stadyumda 51 karşılaşma oynanacak.

Maçlara ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumlar şöyle:

Cardiff: Galler Ulusal Stadyumu

Dublin: Dublin Arena

Glasgow: Hampden Park

Newcastle: St James’ Park

Manchester: Manchester City Stadyumu

Liverpool: Everton Stadyumu

Birmingham: Villa Park

Londra: Tottenham Hotspur Stadyumu, Wembley Stadyumu

AÇILIŞ CARDIFF’TE, FİNAL WEMBLEY’DE

EURO 2028’in açılış karşılaşması 9 Haziran 2028 Cuma günü Cardiff’teki National Stadium of Wales’ta oynanacak.

Final haftası ise Londra’da düzenlenecek. İki yarı final, 4 ve 5 Temmuz 2028 tarihlerinde Wembley’de yapılacak. Şampiyonluk maçı ise 9 Temmuz Pazar günü yine Wembley Stadyumu’nda oynanacak.

SON 16 VE ÇEYREK FİNALLERİN EV SAHİPLERİ

Son 16 turu maçları Wembley dışında kalan sekiz stadyumda yapılacak.

Çeyrek finaller ise Cardiff, Dublin, Glasgow ve Wembley arasında dağıtılacak.

UEFA, sportif adaleti sağlamak adına Son 16 turunu kazanan takımların çeyrek finalde farklı şehirlerde oynamasını kararlaştırdı.

FORMAT DEĞİŞMEDİ

EURO 2016’dan beri uygulanan format korunacak. 24 takım grup aşamasında mücadele edecek.

Altı grupta ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi dört üçüncü takım son 16 turuna yükselecek.

Turnuva, eleme usulüyle devam edecek ve finalin yolu önceden belirlenmiş olacak.

EV SAHİPLERİNİN GRUP MAÇLARI

Ev sahibi ülkeler ve Kuzey İrlanda, doğrudan katılmaları halinde grup maçlarını şu statlarda oynayacak:

İngiltere: Manchester City Stadyumu (1), Wembley (2)

Kuzey İrlanda: Tottenham Hotspur (1), Villa Park (1), Wembley (1)

İrlanda Cumhuriyeti: Dublin Arena (3)

İskoçya: Hampden Park (3)

Galler: Galler Ulusal Stadyumu (3)

MAÇ SAATLERİ VE FİKSTÜR DETAYLARI

Maçlar 15.00, 18.00 ve 21.00 (CEST) saatlerinde başlayacak.

Final karşılaşması ise 18.00 CEST / 17.00 (yerel saat)’te oynanacak.

Ayrıntılı maç programı, 2027’de yapılacak kura çekiminin ardından açıklanacak.