UEFA iyice cılkını çıkarttı. Herkesi çıldırtan hareket

Bu fotoğrafa iyi bakın.

Hırvatistan'ın kaptanı, Real Madridli Luka Modric'in gözleri anlatıyor her şeyi.

Dün akşam İtalya'nın uzatmanın son saniyelerinde attığı gol milyonlarca Hırvat gibi Modric için de büyük bir dramdı.

Oysa muhteşem bir maç çıkarmış, bir de gol atmıştı. Ama tam hedefe ulaşacakken, son dakikada yıkılmıştı.

Maç sonu gözyaşlarına boğuldu.

Yaşadığı büyük acıydı.

Takım arkadaşları başları önde soyunma odasına giderken, ona sen kal, "maçın kahramanı seçildin. Ödülünü vereceğiz" dediler.

Modric şaşırdı, "şimdi mi, sonra verseniz."

UEFA yetkilileri ısrar etti.

Hırvatistan federasyonunu araya soktular.

"Modric ödülü şimdi almazsa cezası var" dediler.

Zar zor Modric ikna edildi ve istemeye istemeye ödülü aldı.

Gözleri mosmor, hüzünlü bakışlar ve "bu ne saçmalık" dercesine bir poz.

İki kare fotoğraftan sonra koşar adım soyunma odasının yolunu tuttu.