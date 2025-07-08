UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Tur heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Bu turda 28 takım mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu karşılaşmaları start alıyor. Devler Ligi'nde ilk tur maçları 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk eleme turunun maç programı şöyle;

8 Temmuz Salı

KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)

FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)

FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)

FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)

NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)

The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)

FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)

KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)

9 Temmuz Çarşamba

FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)

PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)

Fotbal Club FCSB (Romanya) -Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)

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