UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, 9 maçla sona erdi ve takımların sonuçları belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta 9 maçla sona erdi. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları oynandı.

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"DEVLER LİGİ"NDE GÜNÜN MAÇLARININ SONUÇLARI ŞÖYLE:

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)- Young Boys (İsviçre): 2-1

Bayern Münih (Almanya)- Benfica (Portekiz): 1-0

Paris Saint Germain (Fransa)- Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0

Feyenoord (Hollanda)- Salzburg (Avusturya): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)- Barcelona (İspanya): 2-5

Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2

Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2

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