UEFA Türk hakemleri topa tuttu: Sonuncusunuz

TFF’nin Ağustos ayında gerçekleştirdiği hakem seminerine katılan UEFA Fitness Direktörü Prof. Dr. Werner Helsen Türk hakemlerine FIFA atletik testi uyguladı..

"SONUNCUSUNUZ"

Akşam'da yer alan habere göre, yapılan testler sonrası hakemlerin fiziksel durumundan hiç memnun kalmayan ünlü spor adamının hakemlere yaptığı konuşmada, "UEFA'ya bağlı ülkeler arasında fiziksel olarak en sonuncusunuz" ifadelerini kullanması ise seminere damga vurdu.

"TEKRAR TEST YAPILACAK"

Ayrıca sezon başında Riva'da hakem ve yardımcılar için bir koşu düzenlendi. Başarı oranı beklentilerin altında kaldı. Koşuların 17.00'de yapılması da başarı oranının düşmesinde etken olarak gösterildi. Eylül ayında testi geçemeyen hakemler bir kez daha piste çıkacak.