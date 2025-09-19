UEFA ülke sıralamasında Galatasaray şoku!

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Tek temsilcimiz Galatasaray haftayı puansız kapattı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Sarı kırmızılı ekip, maça iyi başlayan ve 8. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçmesine karşın sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

"Devler Ligi"nde ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanları da güncellendi.

Tek temsilcimiz ilk haftayı puansız kapatırken, Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya'nın temsilcisi Slavia Prag, Bodo/Glimt ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA ülke sıralamasında son durum şu şekilde:

  1. İngiltere: 95 bin 894 puan
  2. İtalya: 85 bin 88 puan
  3. İspanya: 79 bin 453 puan
  4. Almanya: 75 bin 545 puan
  5. Fransa: 68 bin 248 puan
  6. Hollanda: 61 bin 866 puan
  7. Portekiz: 57 bin 866 puan
  8. Belçika: 55 bin 750 puan
  9. Türkiye: 43 bin 600 puan
  10. Çekya: 40 bin 500 puan

