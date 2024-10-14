UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ne genel bakış: Sonuçlar ve Fikstür

UEFA Uluslar Ligi'nin 2024/25 sezonu hızla devam ederken, B Ligi'nde mücadele eden takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Eylül ayında başlayan grup maçları Ekim ve Kasım aylarında da devam ediyor. Takımlar, gruplarında lider olabilmek ve bir üst lige yükselme şansı elde etmek için büyük çaba sarf ediyor. Yunanistan ve Avusturya gibi takımlar güçlü performanslarıyla öne çıkarken, Türkiye ve Gürcistan da iddialı ilerlemeye devam ediyor.

B Ligi'nde yer alan 16 takım, dört gruba ayrılmış durumda ve her grup kendi içinde zorlu mücadelelere sahne oluyor. Takımlar, hem iç saha hem de deplasmanda rakipleriyle karşılaşarak grup sıralamalarında avantaj sağlamaya çalışıyorlar. İşte gruplardaki son durum ve alınan sonuçlar.

B1 GRUBU: GÜRCİSTAN VE ÇEKYA'NIN KIYASIYA MÜCADELESİ

B1 Grubu'nda Gürcistan, UEFA EURO 2024'teki başarılarının ardından güçlü performansını sürdürüyor. İlk dört maçında üç galibiyet alan Gürcistan, gruptaki en iddialı takım olarak dikkat çekiyor. Çekya ise Arnavutluk ve Ukrayna karşısında aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak oldu. Grupta dört takımın sadece üç puan farkla birbirinden ayrılması, son haftalarda işlerin daha da kızışacağını gösteriyor.

B1 Grubu Fikstür ve Sonuçlar:

07/09 Gürcistan 4-1 Çekya

07/09 Ukrayna 1-2 Arnavutluk

10/09 Arnavutluk 0-1 Gürcistan

10/09 Çekya 3-2 Ukrayna

11/10 Çekya 2-0 Arnavutluk

11/10 Ukrayna 1-0 Gürcistan

14/10 Gürcistan - Arnavutluk

14/10 Ukrayna - Çekya

B2 GRUBU: YUNANİSTAN VE İNGİLTERE'NİN ZİRVE YARIŞI

B2 Grubu'nda Yunanistan, dört maçını da kazanarak zirvede yer alıyor. Son olarak İrlanda Cumhuriyeti karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle liderliğini pekiştirdi. İngiltere ise Finlandiya karşısında 3-1'lik bir galibiyet alarak Yunanistan'ın sadece üç puan gerisinde kalmayı başardı. Grup liderliği için çekişme devam ederken, iki takımın ilerleyen maçları büyük önem taşıyor.

B2 Grubu Fikstür ve Sonuçlar:

07/09 İrlanda Cumhuriyeti 0-2 İngiltere

07/09 Yunanistan 3-0 Finlandiya

10/09 İngiltere 2-0 Finlandiya

10/09 İrlanda Cumhuriyeti 0-2 Yunanistan

10/10 İngiltere 1-2 Yunanistan

10/10 Finlandiya 1-2 İrlanda Cumhuriyeti

13/10 Finlandiya 1-3 İngiltere

13/10 Yunanistan 2-0 İrlanda Cumhuriyeti

B3 GRUBU: AVUSTURYA RÜZGARI ESTİRİYOR

B3 Grubu'nda Avusturya, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Avusturya, Norveç karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle grupta liderliği ele geçirdi. Slovenya ise Kazakistan karşısında 1-0'lık galibiyet alarak zirve yarışına dahil oldu. Norveç'in yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın bireysel başarısı, takımının aldığı mağlubiyetlerle gölgede kaldı.

B3 Grubu Fikstür ve Sonuçlar:

06/09 Kazakistan 0-0 Norveç

06/09 Slovenya 1-1 Avusturya

09/09 Norveç 2-1 Avusturya

09/09 Slovenya 3-0 Kazakistan

10/10 Avusturya 4-0 Kazakistan

10/10 Norveç 3-0 Slovenya

13/10 Kazakistan 0-1 Slovenya

13/10 Avusturya 5-1 Norveç

B4 GRUBU: MİLLİLERİMİZİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

B4 Grubu'nda Türkiye, son maçlarda aldığı galibiyetlerle liderlik yarışında iddialı hale geldi. İrfan Can Kahveci'nin golüyle Karadağ'ı 1-0 yenen Türkiye, grupta Galler'in iki puan önüne geçmeyi başardı. Galler ise İzlanda karşısında deplasmanda beraberlikle yetinerek önemli bir fırsatı kaçırdı. Pazartesi günü Türkiye ile İzlanda arasında oynanacak maç, grup liderliğini büyük ölçüde şekillendirecek.

B4 Grubu Fikstür ve Sonuçlar:

06/09 İzlanda 2-0 Karadağ

06/09 Galler 0-0 Türkiye

09/09 Karadağ 1-2 Galler

09/09 Türkiye 3-1 İzlanda

11/10 İzlanda 2-2 Galler

11/10 Türkiye 1-0 Karadağ

14/10 İzlanda - Türkiye

14/10 Galler - Karadağ