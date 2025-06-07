UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı!

Kaynak: AA
UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı!

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya yarın (pazar) karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yarın yapılacak final maçıyla belli olacak.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında yarın TSİ 16.00'da karşılaşacak.

Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.

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