UEFA'da Yusuf Yazıcı fırtınası

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille'in Olimpija Ljubljana'yı yendiği maçta Yusuf Yazıcı'nın performansı gündem oldu.

UEFA'da Yusuf Yazıcı fırtınası

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Lille ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde saf dışı bıraktığı Olimpija Ljubljana karşılaştı.

Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Lille olurken Yusuf Yazıcı maça ndamga vurdu.
Lille'in ilk golünü 43. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Lille'de milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 46. dakikada Edon Zhegrova'nın yerine oyuna girdi.
İkinci yarıda forma giyen Yusuf Yazıcı, sahanın etkili isimlerinden biri olurken; 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
Konferans Ligi A Grubu'na 3 puanla başlayan Lille, bir sonraki hafta Faroe Adaları ekibi KI Klaksvik ile deplasmanda karşılaşacak. Olimpija Ljubljana, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek.


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