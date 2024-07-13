UEFA'dan bir skandal karar daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'dan bir skandal karar daha

Sarajevo ve Aktobe maçı öncesi UEFA'nın verdiği karar görenleri çıldırttı.

UEFA Konferans Ligi 1. Ön eleme turu ilk maçında Sarajevo ve Aktobe karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen mücadelede Bosna Hersek temsilcisi Sarajove sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ancak Bosna Hersek’te gündem Sarajove’nin galibiyeti değil UEFA’nın maç öncesinde verdiği skandal karar oldu.

UEFA'DAN SKANDAL KARAR

Bosna Hersek ekibi karşılaşmaya soykırımda hayatını kaybedenleri anmak adına sahaya 'Srebrenitsa Çiçeği'yle çıkmak istedi.

Sarajevo’nun bu isteği UEFA tarafından reddedildi. Oyuncular formalarındaki Srebrenitsa Çiçeği’nin üstüne siyah bant koyarak sahaya çıktı.

MERİH DEMİRAL'A DA CEZA VERMİŞLERDİ

UEFA geçtiğimiz hafta da milli takımın son 16 turunda Avusturya karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral’a soruşturma başlatmıştı.

Oyuncu’nun ve TFF’nin savunmasını okumaya bile tenezzül etmeyen UEFA skandal bir kararla oyuncumuza 2 maç men cezası vermişti.

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