2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları, dün gece oynanan 8 mücadele ile başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in bugün oynanacak Belçika-Kuzey Makedonya maçını yöneteceğini açıkladı.

Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, İsviçreli Fedayi San video yardımcı hakem (VAR), Onur Özütoprak ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev yapacak.