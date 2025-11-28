Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Arsenal’e konuk olan Atletico Madrid, sahadan 4-0’lık ağır yenilgiyle ayrılmıştı.

Karşılaşma boyunca takımlarının performansından büyük hayal kırıklığı yaşayan bazı Atletico Madrid taraftarları, sahaya yabancı madde fırlatmış ve ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu.

UEFA Disiplin Kurulu, yaşanan olaylar üzerine Madrid ekibine 40 bin euro para cezası uygulanmasına hükmetti. Ayrıca kulübe bir maçlık deplasman tribünü yasağı getirildi.

Bu karar doğrultusunda Atletico Madrid taraftarları, 10 Aralık 2025’te oynanacak PSV Eindhoven – Atletico Madrid maçında deplasman tribününde yer alamayacak.