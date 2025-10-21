Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), hakem Mehmet Türkmen'e UEFA Gençlik Ligi'nde görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Polonya'nın Legia Varşova ile İtalya'nın Fiorentina takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Legia Training Center'da oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Göktuğ Hazar Erel yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Urban olacak.