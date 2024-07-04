UEFA'dan Merih Demiral'a şok ceza. Skandal karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'dan Merih Demiral'a şok ceza. Skandal karar

Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild, UEFA'nın, Avusturya maçındaki sevinci nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini yazdı.

UEFA yine yaptı yapacağını... A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerlerken skandal bir kararla karşı karşıya kaldı.

Son 16 Turu maçında Avusturya ile karşılaşan Ay-Yıldızlı ekibimiz sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı adını çeyrek finale yazdırdı. 2 gol atan Merih Demiral sevincini "Bozkurt" işaretiyle gösterdi.

UEFA milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatırken, merakla beklenen kararı Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild duyurdu.

Bild'in manşetten duyurduğu habere göre UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Haberin detayında Merih Demiral'ın, turnuvadaki gelecek 2 maçta Türk Milli Takımı ile sahada yer alamayacağı ifade edildi.

Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.

UEFA; İngiltere-Slovakya maçında attığı golün ardından Slovakya yedek kulübesine cinsel organını işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 20 bin Euro para cezası verecek. Bu iki karar bile UEFA'nın çifte standardını açıkça ortaya koyuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ise haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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