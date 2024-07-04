UEFA'dan o harekete flaş ceza. Çeyrek finalde yok

2024 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final karşılaşmaları için nefesler tutulurken UEFA’dan flaş bir karar geldi.

UEFA İngiltere – Slovakya maçındaki hareketi nedeniyle Jude Bellingham’a 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Bu karar ile birlikte Bellingham İngiltere’nin İsviçre ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.

NE OLMUŞTU

Karşılaşmada uzun süre Slovakya’nın üstünlüğü ile devam ederken 90+5’te sahneye çeken Bellingham muazzam bir gol kaydederek beraberliği getirdi ve maçı uzatmalara götürdü. Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan Bellingham Slovakya kulübesine dönerek cinsel organını işaret etti.