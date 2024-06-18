UEFA'dan sarhoş holiganlara hileli bira. Bakın içine ne koymuşlar

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasıyla birlikte Almanya'da bira tüketimi 10 kat arttı.

Taraftarlar sıcak havada her gün tonlarca bira tüketirken, UEFA holiganların sarhoş olup olay çıkarmaması için sinsi bir uygulamaya başladı.

Şampiyonanın resmi sponsoru Bitburger ile görüşen UEFA yetkilileri, holigan taraftar gruplarına düşük alkollü bira satılmasını kararlaştırdı.

Bu nedenle olay çıkma riski yüksek olan İngiltere-Sırbistan maçında yüzde 2.8 alkollü bira satıldı ve iki bardaktan fazlasına izin verilmedi. Bitburger birada normalde yüzde 4.8 alkol bulunuyor.

TARAFTARA EURO 24 KAZIĞI

Bu arada şampiyona öncesi yarım litresi 5.5 eurodan satılan bira fiyatı şampiyona ile birlikte 7 euroya yükseldi.

Milli Takımlarını desteklemek için Almanya'ya gelen taraftarlar bira fiyatlarına tepki gösterdi.