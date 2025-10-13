UEFA, Trabzonspor'un 3 yıl önce Fransız ekibi Monaco'yu 4-0 mağlup ettiği maçın yıl dönümünde paylaşım yaptı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 13 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmada bordo mavililer, Monaco'yu konuk etti.
44. dakikada Malang Sarr'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Trabzonspor, 48. dakikada Vitor Hugo'yla farkı ikiye çıkardı.
57. dakikada Enis Bardhi ve 69. dakikada Trezeguet ağları havalandırdı: 4-0
UEFA'nın sosyal medya hesabından bugün Bardhi'nin serbest vuruştan attığı golün videosu paylaşıldı.
#OnThisDay in 2⃣0⃣2⃣2⃣— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) October 13, 2025
😲 Enis Bardhi 🆚 Monaco ⚽️💯#UEL | @Trabzonspor | @TrabzonsporEN pic.twitter.com/Gsy1sZXaqe