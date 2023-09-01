UFO’nun Türk savaş uçağıyla İzmir üstünde it dalaşı yaptığı ortaya çıktı

İzmir Çandarlı Körfezi açıklarında 122’nci filoya bağlı bir T-37 tipi jet uçağıyla eğitim uçuşu gerçekleştiren iki Türk pilotunun UFO ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Yaklaşık yarım saat boyunca UFO ile it dalaşı denilen taktik savaş oyunları yapan Pilot Üsteğmen İlker Dinçer, harekat merkeziyle yaptığı konuşmada uçan cismi “Huni ile disk arası aşırı parlak, ayaklı ve yüksek süratte uçan bir cisim var.” şeklinde tanımladı.

Türk havacılık tarihinde ilk kez karşılaşılan ve resmi kayıtlara bu şekilde geçen olay, 7 Ağustos 2001 tarihinde Çandarlı semalarında meydana geldi.

EĞİTİM UÇUŞUNDA UFO İLE KARŞILAŞTILAR

Türk Hava Kuvvetleri'ne savaş pilotu yetiştiren İzmir 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na bağlı bir T-37, Öğretmen Pilot Üsteğmen İlker Dinçer ve deniz pilot teğmen öğrencisinin yönetiminde saat 12.30 sıralarında eğitim uçuşu yapmak için havalandı.

Uçak, Çandarlı açıklarına geldiğinde, havada perdövites (motor durdurma) ve intibak hareketleri yapmaya başladı. Bu sırada Üsteğmen Dinçer ve öğrencisi ‘tanımlayamadıkları, disk şeklinde parlak bir hava cismi’ ile karşılaştılar. Dinçer ilk şoku atlattıktan sonra durumu yer kontrole ve Kütahya yakınlarında bulunan Bölge Savaş Harekát Merkezi’ne bildirdi.

“CİSİM SAPTANAMIYOR”

Savaş Harekát Merkezi'nden, bu cismin radarda belirlenmesini isteyen Üsteğmen Dinçer, bir süre esrarengiz cismin çevresinde dolaşmaya başladı. Birkaç saniye sonra Savaş Harekát Merkezi'nden ‘‘Sizin uçağınızda yüksek hareketlilik belirledik. Ancak etrafta ikinci bir cisim saptanamıyor.’’ şeklinde yanıt geldi.

BİRLİKTE UÇTULAR

Bunun üzerine Üsteğmen Dinçer, uçağı esrarengiz cismin üzerine yöneltti. Dinçer'in ifadesine göre, tanımlanamayan hava aracı da uçağa doğru yöneldi.

Esrarengiz araç, T-37'nin kanadına yaklaşıp, birlikte uçmaya başladı.

“BİZİMLE HAVA MUHAREBESİ YAPIYOR”

Dinçer'in, ‘‘Cisim kanatlara yaklaşıyor. Arkamıza doğru geçti. Ben de tono ile onu önüme alacağım... Şimdi önümüzde, bu resmen bizimle hava muharebesi yapıyor" sözleri telsizden duyuldu. UFO, yaklaşık yarım saat uçağın çevresinde manevralar yaptı.

YARIM SAAT BOYUNCA İT DALAŞI YAPTILAR

Deneyimli bir pilot olan Üsteğmen Dinçer de esrarengiz hava aracının hareketlerine karşılık verdi. Havada yarım saat boyunca süren ve zaman zaman da tehlikeli manevraları içeren it dalaşı, UFO'nun birdenbire müthiş bir hızla gözden kaybolmasıyla son buldu.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA İNTİKAL ETTİ

Çiğli'deki üslerine dönen pilotlar, olayı raporla da amirlerine bildirdiler. Hava Kuvvetleri'nde büyük şaşkınlık yaşandığı belirtildi. Olay, NASA başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara intikal etti.

TELSİZ KONUŞMALARI

Pilot Üsteğmen İlker Dinçer ve Harekat Merkezi arasında geçen telsiz konuşmaları şu şekilde;

T-37: Sıra dışı bir durumla karşılaştık. Harekat Merkezi: Sorununuz nedir? T-37: Sat 12 yönünde yarı-huni, yarı-disk şeklinde aşırı parlak bir cisim var ve çok hızlı uçuyor. H.M: Devam edin, konumu nedir? T-37: Hızla bana yaklaşıyor. Cismi acilen radarda tespit edin. Daha önce hiç böyle bir cisim görmemiştim. Bir UFO olduğundan şüpheleniyorum. H.M: Uçağınızın etrafında yoğun bir hareket var. Fakat radarda ikinci bir cisim görünmüyor. T-37: Cisme doğru yöneliyorum. H.M: İkinci bir cismi tespit edemiyoruz. T-37: Cisim bize doğru gelmeye başladı. H.M: Radar tespiti: negatif. T-37: Cisim, kanat yönünden bize yaklaşıyor. Arkamıza geçti. Tekrar ön tarafıma almaya çalışacağım. H.M: Tekrar ediyorum, radar tespiti: negatif. T-37: Cisim şu anda önümüzde. Görünüşe göre bu şey bizimle bir ‘it dalaşı’ yapıyor. H.M: Devam edin...

T-37: Cisim aniden ortadan kayboldu.