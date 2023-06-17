Uganda'da okula gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 41'e yükseldi

Uganda’nın batısındaki bir okula Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından gerçekleştirilen saldırıda can kaybı 41'e yükseldi.

Uganda'da okula gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 41'e yükseldi

Terör örgütü IŞİD bağlantılı Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) Mpondwe kasabasındaki Lhubirira ortaokuluna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu ağırlaşıyor.

Mpondwe-Lhubiriha Belediye Başkanı Selevest Mapoze yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'i öğrenci olmak üzere 41'e ulaştığını duyurdu. Mapoze, okulun yatakhanesinin ateşe verildiği sırada bazı öğrencilerin yanarak hayatını kaybettiğini, diğerlerinin ise vurularak ya da palalarla öldürüldüğünü belirtti.

ORDU SALDIRGANLARI ARIYOR

Saldırganların ayrıca bazı kişileri kaçırdığı öğrenildi. Uganda ordusunun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'na doğru kaçan saldırganları yakalamak ve kaçırılanları kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor.

Öte yandan saldırının ardından ilk açıklamayı yapan Polis Sözcüsü Fred Enanga, yatakhanenin ateşe verildiğini ve yiyecek deposunun yağmalandığını, 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

ADF, KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NİN DOĞUSUNDA FAALİYET GÖSTERİYOR

ADF güçleri Nisan ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki bir köye saldırarak en az 20 kişiyi öldürmüştü. Uganda, daha önce ADF’ye karşı mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne asker göndermişti.

İlk olarak Uganda'da ortaya çıkan ADF, 1990'larda Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kendisine yer edindi. Örgüt, 2019’da terör örgütü IŞİD'e bağlılık sözü vermişti.

(İHA)

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