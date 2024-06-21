'Uğruna öldüğü Afet, Ali abi çıktı' dedi polis peşine düştü

Hatta Hazar Ergüçlü'nün başarılı pavyon dansı performansının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı şaka yollu 'evin yok' diyen Dilber için evini bakını satabileceğini yazmıştı.

Dizinin bazı sahnelerinde ise Dilber için pavyonda silahların çekildiği gösterilmişti.

Ancak Eskişehir'de bir pavyonda yaşandığı iddia edilen olay ise Dilber'in yaşadıklarını fersah fersah geçti.

UĞRUNA ÖLDÜĞÜ AFET, ALİ ABİ ÇIKTI

Bir sosyal medya kullanıcısı Eskişehir'de bir pavyonda çalışan Afet isimli kadın için çıkan kavgada silahlar çekildiğini ve . çıkan çakışmada bir kişi vurularak öldürüldüğünü yazdı.

Paylaşım yapan kişi iddiasını bir adım öteye daha taşıyarak ilk kontrollerin ardından hastane morguna kaldırılan kadının Ali E isimli bir erkek çıktığını söyledi. Paylaşım dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu mekana giderek incelemelerde bulunduktan sonra olayın tamamen uydurma olduğunu açıkladı.

Polis bu kez kısa sürede 500 bin görüntüleme alan paylaşımı yapan hayal gücü yüksek sosyal medya kullanıcısının peşine döştü.