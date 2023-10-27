Uğur Dündar Atatürk’ün kurduğu Diyanet’te Atatürk’ü anmayan Ali Erbaş’a seslendi

Dündar, “Atatürk’ün kurduğu Diyanet’te Atatürk’ü anmayan Ali Erbaş” başlığıyla sosyal medyada paylaşım yaptı.

Ali Erbaş Atatürk’ü anmadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugünkü Cuma Hutbesi’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ilişkin sözlerinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermedi. Erbaş, Cumhuriyet’in kuruluşunun önemine ve değerlerine vurgu yaparken, Atatürk’ün adını hiç anmadı.

Uğur Dündar şaşırmadığını söyledi

Uğur Dündar ise Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yer verilen Cuma Hutbesi’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesine tepki gösterdi.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturan Ali Erbaş, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen Cuma hutbesinde yine Atatürk’ü anmadı. Şaşırdık mı? Hayır! Anmış olsaydı şaşırırdık!..” ifadelerini kullandı.