Uğur Dündar Enver Aysever'e zehir gibi sözler söyledi. Artık her şey ortalığa döküldü

Editör: Serhat AĞA

Uğur Dündar sosyal medya hesabından gazeteci Enver Aysever’i çok sert ifadeler ile hedef aldı. Enver Aysever’in sosyal medya hesabından takipçilerine ücretli abonelik servisini aktif etmesinin ardından Uğur Dündar sosyal medya hesabından sert ifadeler ile Aysever’e, ‘Asalak Barbie’ benzetmesini yaparak, “Bilmesek,tanımasak sanırsın Bolivya dağlarında faşistlerle çarpışan Che Guavera!

Oysa CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan asalak Barbie!

Belediye hortumu kesildiğinden şimdi takipçilerine avuç açıyor.

Neymiş, faşistlere karşı medya kuracakmış!” sözlerini dedi.

İKİLİ ARASINDAKİ İLK KAVGA DEĞİL

İki gazeteci arasındaki ilk kavga bu değil. Daha önce Fenerbahçe Divan Kurulu görevinden istifa eden ve aynı gün içerisinde görevine geri dönen Uğur Dündar’a yönelik ‘Ergen’ ve ‘Loser’ ifadelerini kullanarak, Dündar’’ın kendisini insanlara ‘Duayen’ diye zorla dayattığını şu sözlerle açıklamıştı: “İstifa ediyorsun, ergen gibi yarım saat geçmeden, üstelik aşağıdakileri silerek geri dönüyorsun. Böyle birine ne gazeteci olarak, ne de divan başkanı olarak güvenenin aklına şaşarım.

İnsan sözünün eri olmalı.

Duayen diye herkese zorla dayatıyor, bildiğin “loser”, “yallah”.

Enver Aysever’in bu tepkisinin üzerine Uğur Dündar’ın “Enver peki sen ne yapıyorsun? Tek yaptığın boş boş konuşup başarılı insanlara saldırmak. Uğur Dündar’ın menisinin damlası olamazsın” şeklindeki bir paylaşımı retweet etmesi ikili arasında iplerin daha da gerilmesine neden olmuştu.