Uğur Dündar çadırkentte depremzedelerin dertlerini dinledi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 şehri etkiledi. Kahramanmaraş'ta kurulan çadırkentlere giren gazeteci Uğur Dündar, depremzedelerin sıkıntılarını dinledi.
tv100 ekibi depremin ana merkezi Kahramanmaraş'tan canlı yayın yaptı. Kahramanmaraş'ta kurulan çadırkente giden duayen gazeteci Uğur Dündar, merak edilen çadırların içine girerek depremzedelere ihtiyaçlarını sordu.
Duayen gazeteci Uğur Dündar, çadırkentteki depremzedelerle konuştu.
"EN BÜYÜK SORUN TUVALET"
Dündar, yaklaşık 11 kişinin yaşadığı çadıra izin aldıktan sonra giren Uğur Dündar, depremzedelere en büyük ihtiyaçlarını sordu.
Depremzedeler, en büyük sorunun tuvalet olduğunu dile getirdi.
Depremzede küçük bir kız çocuğu, suların lağım sularıyla karıştığını söyledi.