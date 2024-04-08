Uğur Dündar topa girdi

Dün oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray’ın sahadan çekileceğini bile bile gol atmasına tepki gösteren Uğur Dündar sarı-kırmızılılara efsane kaptanları Metin Oktay'ı örnek göstererek yüklendi.

Yaşanan sevinç gösterilerini de eleştiren Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurmuş "Taçsız Kral" Metin Oktay yaşıyor ve dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı, ilk dakikada ayağına gelen o topu kaleye göndermek yerine, auta atardı! Ayrıca takım arkadaşlarının sanki zorlu bir maçtan sonra kupayı almışlar gibi çocuksu sevinç gösterileri yapmalarını engeller, olgunlukla kabul ederdi. Çünkü Fenerbahçelilerin o eylemi sadece kendi kulüpleri için değil, TFF'nin adaletsizliğine karşı bütün kulüpler için yaptıkları bir eylem olduğunu bilirdi. Eeee insan durduk yere "Taçsız Kral" olarak anılmıyor! Mekanı cennet olsun..."