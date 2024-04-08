Uğur Dündar topa girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uğur Dündar topa girdi
Süper Kupa'da Galatasaray'ın gol atmasına ve sevinmesine sinirlenen Uğur Dündar flaş bir açıklamada bulundu.

Dün oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray’ın sahadan çekileceğini bile bile gol atmasına tepki gösteren Uğur Dündar sarı-kırmızılılara efsane kaptanları Metin Oktay'ı örnek göstererek yüklendi.

gko2glnxkaalpll.jpg

Yaşanan sevinç gösterilerini de eleştiren Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurmuş "Taçsız Kral" Metin Oktay yaşıyor ve dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı, ilk dakikada ayağına gelen o topu kaleye göndermek yerine, auta atardı! Ayrıca takım arkadaşlarının sanki zorlu bir maçtan sonra kupayı almışlar gibi çocuksu sevinç gösterileri yapmalarını engeller, olgunlukla kabul ederdi. Çünkü Fenerbahçelilerin o eylemi sadece kendi kulüpleri için değil, TFF'nin adaletsizliğine karşı bütün kulüpler için yaptıkları bir eylem olduğunu bilirdi. Eeee insan durduk yere "Taçsız Kral" olarak anılmıyor! Mekanı cennet olsun..."

ekran-goruntusu-2024-04-08-145121.png

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Mehmet Büyükekşi'ye büyük darbe. Bunu hiç beklemiyordu
Rahmi Koç dayanamadı. Kararından vazgeçti
Edirne Birlik, Uluslararası Teteven Cup şampiyonu oldu
Edirne Birlik, Uluslararası Teteven Cup şampiyonu oldu
Türk futbolu rezil olurken Mehmet Büyükekşi pişkin pişkin sırıttı. Giderayak yine yaptı yapacağını
Mehmet Büyükekşi gittikten sonra olacakları açıkladı
Yıldız futbolcunun eski karısının kendisinden 16 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu. Ertem Şener sonrasında yaşananları böyle savundu
Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oldu
Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oldu
Bu görüntüler tepki çekti. Galatasaraylı futbolcular kazanmış gibi sevindi
Son Haberler
Niğde'de göçük altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu Gündem
Niğde'de göçük altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu
Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'la birlikte proje yapmak istediğini açıkladı Gündem
Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'la birlikte proje yapmak istediğini açıkladı
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 yılın yüksek seviyesine çıktı Dünya
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 yılın yüksek seviyesine çıktı
Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? SGK uzmanı hesapladı Ekonomi
Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? SGK uzmanı hesapladı
Fatih Terim dayanamadı Spor
Fatih Terim dayanamadı
Çocukluk arkadaşı sonu oldu Gündem
Çocukluk arkadaşı sonu oldu
Nedim Şener aydınlanma çağına girdi, Cübbeli Ahmet kem küm edip konuşamadı Gündem
Nedim Şener aydınlanma çağına girdi, Cübbeli Ahmet kem küm edip konuşamadı