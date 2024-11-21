Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı! Karar çıktı

Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu yaptığı paylaşım ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

MÜGE ANLI’NIN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Müge Anlı'nın programına bile katılan Nebioğlu, "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" ifadelerini kullanarak o kişinin de Uğur Dündar olduğunu ileri sürmüştü.

Kendisine dava açıldığını ise doğrulayan Dündar, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunmuştu.

MAHKEME DNA TESTİ İSTEMİŞTİ

Nebioğlu’nun ablası Dilara Gülatan tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istemişti.

KURAL İHLALİ İTİRAZI

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmında “Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi” denilse de Gülatan, DNA testinde kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na itiraz etmişti.

GEREKSİZ DAVA REDDEDİLDİ...

D.G. adlı kişi tarafından şahsıma açılan "babalık davası"nda Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi yapmış ve biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti.

Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti.

Değerli Avukatım Murat Ergün'e çok… — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) November 20, 2024

"GEREKSİZ DAVA REDDEDİLDİ"

Aylardır devam eden babalık davasının sonuçlandığın Uğur Dündar sosyal medyadan duyurdu. "Gereksiz dava reddedildi" diyen Dündar "D.G. adlı kişi tarafından şahsıma açılan "babalık davası"nda Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi yapmış ve biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti" ifadelerini kullandı.