Uğur Dündar’ın Müge Anlı’ya attığı mesaj ortaya çıktı! ‘Babalık Davası’nda bomba gelişme

Kaynak: ATV
Uğur Dündar’ın Müge Anlı’ya attığı mesaj ortaya çıktı! ‘Babalık Davası’nda bomba gelişme
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı Tatlı Sert programına çıkarak annesini aradı. "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyen Nebioğlu'nun bu iddiasının ardından Müge Anlı, Gazeteci Uğur Dündar ile görüştüğünü anlattı.

Yapılan DNA sonucunda Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Metin Akpınar'ın ikiz iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

İkizlerden Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'ya çıkarak annesinin ortaya çıkmasını ve ablaların babalarının kim olduğunu söylemesini istemişti.

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Nebioğlu'nun iddiaları üzerine kızlardan birinin babasının ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu iddia edilmişti. Müge Anlı, ünlü gazeteciyle isimle görüştüğünü açıkladı.

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UĞUR DÜNDAR: KIZIM OLSAYDI SAHİP ÇIKARDIM

Müge Anlı iddialar sonrası Uğur Dündar ile görüştüğünü belirterek, Dündar'ın kızların annesiyle hiç görüşmediği ve babalarının kendileri olmadığını belirtti. Anlı, Dündar'ın "Eğer kızlarım olsaydı onlara sahip çıkardım" dediğini de kaydetti.

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