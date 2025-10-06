Uğur Ergun dikkat çekti: Ruhban okulunun açılması ilk adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Donald Trump ile yaptığı zirvede İstanbul Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu'nun açılışı için sinyal verdi.

Emekli Büyükelçi Uğur Ergun, Ruhban Okulu'na ilişkin gündemi değerlendiren bir açıklama yaptı.

"ÖZEL OKULLAR AÇILMASI İÇİN EMSAL"

Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik adımların Lozan Anlaşması ve Anayasa'ya aykırı olduğu vurgusunu yapan Ergun, "Mevzuatımıza göre kamu düzeni ile ilgili bazı alanlarda özel yüksek okullar açılamıyor. Örneğin, askeri, polisiye, dinsel alanlarda. Ruhban Okulu için bu kısıtlamanın ortadan kaldırılması Müslüman din adamları yetiştirmek üzere özel okullar açılması için de emsal oluşturur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ergun, hem adadaki hem de Türkiye'deki Ortodokslar açısından değişen atmosfere dikkat çekerek "Günümüzde Türkiye'de yaşayan Rum Ortodoks insan sayısı 3 bin civarındadır ve bu nüfusun büyük çoğunluğu yaşlı insanlardan oluşmaktadır. Bundan 30 yıl önce yeterli Rum öğrenci bulunamadığı için adadaki son Rum okulunun bile kapatılması zorunda kalınmıştır. Bu durumda, günümüzde ülkemizde Rum Ortodoks din eğitimi görebilecek öğrenci bulmak doğal olarak mümkün değildir. HRO açıldığı takdirde öğrenci yurtdışından gelecektir" dedi.

"ASIL İSTENİLECEK OLAN YABANCI UYRUKLU PATRİK"

Bu durumun aşılması için asıl üzerinde durulacak meseleye işaret eden Ergun, "Tek bir seçenek vardır: Türkiye'nin patrik ve Sinod üyeleri için TC vatandaşı olmaları koşulunu kaldırması. İşte, HRO üzerinde Washington'da önemle durulmasının özü bu. Burada yabancı öğrenciler Patrik ve Sinod üyeleri olmak üzere yetiştirilecekler. HRO'nun açılması ilk adımdır. Asıl istenilecek olan yabancı uyruklu patrik" ifadelerini kullandı.

Uğur Ergun'un paylaşımının tamamı şöyle:

"Mevzuatımıza göre kamu düzeni ile ilgili bazı alanlarda özel yüksek okullar açılamıyor. Örneğin, askeri, polisiye, dinsel alanlarda… HRO için bu kısıtlamanın ortadan kaldırılması Müslüman din adamları yetiştirmek üzere özel okullar açılması için de emsal oluşturur."

Günümüzde Türkiye'de yaşayan Rum Ortodoks insan sayısı 3 bin civarındadır ve bu nüfusun büyük çoğunluğu yaşlı insanlardan oluşmaktadır. Bundan 30 yıl önce yeterli Rum öğrenci bulunamadığı için adadaki son Rum okulunun bile kapatılması zorunda kalınmıştır. Bu durumda, günümüzde ülkemizde Rum Ortodoks din eğitimi görebilecek öğrenci bulmak doğal olarak mümkün değildir. HRO açıldığı takdirde öğrenci yurtdışından gelecektir.

HRO'nun açılması konusunun özünde Patrikhanenin bugünkü durumu yeralmaktadır. Mevzuata göre patrik ve patrikhanenin Sinod üyelerinin Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ülkemizdeki Rum vatandaşlarımızın sayısının tükenmekte olduğu göz önüne alındığında HRO'nun açılması bu konudaki zorluğun aşılması yönünde bir çare olarak görülmektedir.

Normalde, Heybeliada'da böyle bir okulun açılmasının günümüzde akılcı bir izahı olamaz. Öncelikle, Heybeliada eskisi gibi değildir, ada tipik bir Müslüman Türk adasına dönüşmüştür ve HRO için eski ruhani atmosfer artık mevcut değildir.

İstanbul'da artık pek cemaati kalmayan patrikhanenin önümüzdeki yıllarda doğal ömrünü tamamlaması beklenebilir. Bunu önleyecek tedavi için tek bir seçenek vardır: Türkiye'nin patrik ve Sinod üyeleri için TC vatandaşı olmaları koşulunu kaldırması. İşte, HRO üzerinde Washington'da önemle durulmasının özü bu. Burada yabancı öğrenciler Patrik ve Sinod üyeleri olmak üzere yetiştirilecekler. HRO'nun açılması ilk adımdır. Asıl istenilecek olan yabancı uyruklu patrik..."

İstanbul'da dört aşamalı devlet kurma planı!

Heybeliada Ruhban Okulu gerçeği! Trump istedi, Erdoğan onayladı: Türk toprağı Rumlara veriliyor