'Ölüm-kalım maçlarında hep ölüyoruz'

İşte Uğur Meleke'nin Hürriyet'teki o yazısı:

İlk 11’ımızın 8’i büyük liglerde oynuyor. Kalecimizi çıkarırsak 25 yaş ortalamalı genç ama deneyimi de yüksek bir oyuncu grubumuz var. Türkiye Milli Takımı, en son bu denli kaliteli bir kadroya 2000’lerin başında sahipti. Onlar da zaten Euro 2000’de çeyrek final, Dünya Kupası 2002’de de yarı final yaptılar. Türkiye Milli Takımı'nın kadro değeri, Danimarka, Avusturya, İsveç, Polonya, Norveç gibi ülkelerin üzerinde. Peki oyun olarak onlardan daha iyi olduğumuzu hiç hissediyor musunuz? Ben hissetmiyorum doğrusu.

KRiTiK HiÇBiR MAÇTA YOK

Maçı bitirdiği tandemi 18 ve 20 yaşlarında olan, Süper Lig’de kümede kalma savaşı verebilecek kalitedeki Ermenistan karşısına üç stoperle çıktık. Ermeniler ceza alanında topla buluşmada 23-18 üstünlük kurdu bize. Dün Bursa’da maça iyi başladık ama golü yedikten sonra kenarda bir teknik direktöre ihtiyacımız vardı. Lâkin Avrupa’nın en değerli 10’uncu milli takımı Türkiye’nin başında hiçbir kritik maçta devreye giremeyen bir teknik adam var.

TAKIM, BU EKiBi HAK ETMiYOR

Bütün ölüm-kalım maçlarında ölüyoruz: Norveç’i yenemedik. Portekiz’i geçemedik. Faroe Lüksemburg’dan 1 puan alarak bitirdik Uluslar Ligi grubunu. Hırvatlar’a karşı da tablo aynıydı. Bu jenerasyonun hak ettiği teknik ekip bu değil.