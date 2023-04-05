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Uğur Meleke'den flaş İsmail Kartal yorumu: "Devam edilebilirdi"

Spor yorumcusu Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliklerini değerlendirdi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 13:22
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Uğur Meleke'den flaş açıklamalar

Uğur Meleke'den flaş İsmail Kartal yorumu: ''Devam edilebilirdi''
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Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 4-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de gündeme gelen konulardan biri de geçmişte yapılan teknik direktör değişiklikleri oldu. Yorumcu Uğur Meleke, bu durumu katıldığı programda değerlendirdi.

"FARKLI DEĞERLENDİRİYORUM"
Meleke, "Ali Koç 5. sezonunda ve hiçbir sezonu başladığı teknik direktör ile bitirememiş. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasını biraz farklı değerlendiriyorum. Devam edilebilirdi veya İsmail Kartal'dan bir şekilde yararlanmanın yolu aranabilirdi. O bir Fenerbahçe efsanesi. Jorge Jesus gibi uluslararası bir değere kimse 'hayır' diyemez ancak acaba başka bir hizmet alma yolu bulunabilir miydi? Belki İsmail Kartal'ın Jorge Jesus'a aktaracağı şeyler olabilirdi. Ali Koç, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu'ndan faydalanma konusunda başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Vitor Pereira'dan sonra takımın başına geçen İsmail Kartal, 21 maçta 12 galibiyet 5, beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 
Maç başı puan ortalamasında da 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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