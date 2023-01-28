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Uğur Mumcu İzmir Bornova'da anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında İzmir Bornova’da anıldı. Bornova Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Aydınlanma Şehitleri Anma etkinliği, Bornovalılar’dan yoğun ilgi gördü.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:50
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Uğur Mumcu İzmir Bornova'da anıldı

Uğur Mumcu İzmir Bornova'da anıldı
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ANKA'da yer alan habere göre, anma programı Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu yetişkin kursiyerlerinin hazırladığı Uğur Mumcu sesleniş şiiri ve koro dinletisiyle başladı. Ardından ADD Bornova Şubesi Eğitim Komisyonu’nun hazırladığı tiyatral gösteri sergilendi. Gösteride Uğur Mumcu başta olmak üzere Muammer Aksoy, Cavit Orhan Tütengil, Hrant Dink, Ahmet Taner Kışlalı gibi bir çok aydınlanma şehidinin hayatları ve nasıl öldürüldükleri tiyatral bir dille anlatıldı.

'BİZ HALKIZ YENİDEN DOĞARIZ ÖLÜMLERLE'

Program, ‘Biz Halkız Yeniden Doğarız Ölümlerle’ isimli söyleşi ile son buldu. Moderatörlüğünü ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Utku Erişik’in yaptığı söyleşinin konuğu Tarihçi Akademisyen Yazar Prof. Dr. Kemal Arı oldu.

Usta Gazeteci Mumcu’nun ‘Susturamazlar’ sözünü hatırlatan Arı, Mumcu’nun hayatı ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Aydınlanma yolunda hayatını kaybeden başta gazeteci yazar Uğur Mumcu olmak üzere tüm şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız!” dedi.

Mumcu’nun laik, Atatürkçü, cumhuriyetçi ve özgürlükçü kişiliğiyle topluma ışık tutan sıradışı bir gazeteci olduğunun da altını çizen Başkan İduğ, “O, kalemini her zaman teröre ve çıkar gruplarına karşı kullandı. Tüm tespitleri doğru çıktı. Onun gibi değerlere sahip çıkmak, özellikle gençlerimizin onun yolunda yürümesini sağlamak bizim görevimiz” diye konuştu.

Etkinlikte konuşma yapan ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç ise “Özgürlük, demokrasi ve aydınlanma kavgasında yer alan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

 

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