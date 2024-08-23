Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim

Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Uğur Mumcu'nun 82'nci doğum gününde açıklamalarda bulundu. Mumcu tüm yaşananları kitabı ''İçimden Geçen Zaman''da anlattı.

6. Edremit Kitap Fuarı’na eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve yazar Güldal Mumcu da katılırken, “İçimden Geçen Zaman”ı Edremitliler ile konuştu.

"BU ŞEKİLDE DAHA İYİ OLUR"

Güldal Mumcu, kitabını eşinin ölümünden 21 yıl sonra ancak yazabildiğini ifade etti. Güldal Mumcu, “Olayları o kadar hızlı yaşıyordum ki, bir arkadaşım ‘Lütfen bize anlatırken bunları kasete alalım. Hem senin yazmaya vaktin kalmıyor. Hem de bize söylerken kayda geçsin. Bu şekilde daha iyi olur" dedi.

HÜDAPAR MECLİS AÇIKLAMASI

Mumcu öte yandan, “Bu cinayet tamamen çözülmüş değil. Bütün her şeyi açıklayacağını söyleyen bir sanık, Vatan Caddesi'nde MİT'in karşısında kafasından vurularak öldürüldü. Şimdilerde ise HÜDAPAR gibi bir yapılanmanın meclise girdiğini gördümüz zaman ‘Bu işi devlet yapmıştır’ lafının yerinde bir laf oluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.