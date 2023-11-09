Uğur Yücel bir dönem neden oyunculuğu bıraktığını açıkladı. ”İlk defa ağladım”

Oyuncu Uğur Yücel, "Eşkıya" filmini izlediğinde ilk defa ağladığını belirterek, filmde kendi oyunculuğunu beğenmediğini ve o dönem oyunculuğu bıraktığını söyledi.

Uğur Yücel bir dönem neden oyunculuğu bıraktığını açıkladı. ”İlk defa ağladım”

Bu yıl "Yeniden düşün, Yeniden yarat, Yeniden inşa et" temasıyla 11'incisi gerçekleşen Brand Week Istanbul’un ilk gününde etkinliğin onur konuğu olan Uğur Yücel sahnede dinleyicilerle buluştu.

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"Yıkmak ve Yeniden Yaratmak Arasında Sanatçı" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Yekta Kopan üstlendi.

"Eşkıya"yı oyunculuğu bırakma sebebi olarak gördüğünü anlatan Uğur Yücel, eski filmlerini izlemediğini fakat tesadüfen açık havada denk geldiği "Eşkıya" filmini izlediğinde ilk defa ağladığını söyledi. Yücel, filmde kendi oyunculuğunu beğenmediğini ve o dönem oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

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"Normal insanlar konformisttir, sanatçılar değil" diyen Yücel sözlerine, "Doğaları ve yaratımları gereği normal insan olamazlar; onlardan beklendiği gibi varlıklarını uyum içerisinde gösteremezler" ifadeleriyle devam etti.

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Konservatuvar okurken Yıldız Kenter’e "Ben tiyatrocu olmak istemiyorum" dediğini anlatan oyuncu, "Halkı oynamak" isteğiyle konservatuvarı bırakmaya ramak kala Haldun Taner’in onu "Aristofanes oynamazsan, Shakespeare bilmezsen iyi bir kabare oyuncusu olamazsın" sözleriyle ikna ettiğini anlattı.

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