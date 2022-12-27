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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Durum acı verici

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyleyerek, “Orada durum zor, acı verici" dedi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:09
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy savaşla ilgili yeni açıklama yaptı: Durum acı verici

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Durum acı verici
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ACI VERİCİ”

Ülkesinin Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Orada durum zor, acı verici" ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelenskiy, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti.

"HERKES HAZIRLANMALI"

Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelenskiy, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun önümüzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları düzenleme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek, "Hava savunması (sistemleri) hazırlanıyor, devlet hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lütfen sirenlere dikkat edin" dedi.

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