Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

Rusya ile devam eden çatışmalar sırasında, Ukrayna hükümetinde önemli istifalar yaşanıyor.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın görevden alınacağı ve yerine mevcut yardımcısı Andrey Sibiga'nın getirileceği öne sürülmüştü.

İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

Basında, "Dışişleri Bakanı Kuleba'nın görevden alınması planlanıyor. Yerine Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Andrey Sibiga'nın getirilmesi bekleniyor. Kaynaklar, hükümette başka görevden almaların da olacağını söylüyor" şeklindeki açıklamalar dikkat çekmişti. Reuters'ın parlamento başkanına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba istifasını sundu.

Ayrıca, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Stratejik Endüstriler Bakanı Kamyshin, Adalet Bakanı Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Strelets ile Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Koval'ın da parlamentoya istifa dilekçelerini verdiklerini açıkladı.

Stefançuk, "Tüm başvurular, en yakın genel kurul toplantılarından birinde değerlendirilecektir" ifadesini kullandı. Bu istifaların kesinleşmesi için parlamentoda oylama yapılması gerekiyor.

'Halkın Hizmetkarı' grubunun parlamento lideri David Arahamia ise, hükümette büyük değişikliklerin olacağını ve mevcut bakanların yaklaşık yarısının görevden alınacağını belirtmişti.