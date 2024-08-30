Ukrayna F-16'sı düştü: Pilot öldü

Ukrayna'nın ilk F-16 kaybı...Kiev, Rusya'nın işgaline karşı, batılı ülkelerin verdiğ ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birin düştüğünü açıkladı. Açıklamada pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medya üzerinde yapılan askeri açıklamaya göre savaş uçağı, Rusya'nın Ukrayna'ya pazartesi gün başlattığı büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısı sırasında düştü.

Bu kaza, Ukrayna'da bir F-16 savaş uçağının rapor edilen ilk kaybı olarak kayıtlara geçti. Savunma Bakanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.